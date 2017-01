Lawine verschüttete Hotel in Italien: Paare und Familien unter Opfern

Bei dem Lawinenabgang, der ein abgelegenes Berghotel in den italienischen Abruzzen getroffen hatte, sollen mehrere jüngere Menschen ums Leben gekommen sein. Zu ihnen zählen einige Mitarbeiter des eleganten Vier-Sterne-Hotels Rigopiano am Hang des Gran Sasso Massivs auf einer Höhe von 1.200 Metern.

"Ich bin am Leben, weil ich aus dem Hotel gegangen bin, um meiner Frau Kopfschmerztabletten aus dem Auto zu holen", sagte der 38-jährige Koch Giampiero Parete, der gerettet werden konnte. Die Lawine verschüttete seine Frau, seine sechsjährige Tochter Ludovica und seinen achtjährigen Sohn Gianfilippo. Parete wurde zwar selbst verschüttet, konnte sich jedoch befreien. Von seinem Wagen aus bat er seinen Freund und Arbeitgeber Quintino Marcella um Hilfe und wartete dann auf Rettung. Schwer unterkühlt wurde er per Hubschrauber ins Krankenhaus von Pescara geflogen. Er war aber nicht in Lebensgefahr.

Foto: REUTERS/HANDOUT

"Wir warten mit größter Sorge auf Nachrichten"

Zu den Vermissten zählt ein Ehepaar aus Osimo in der Provinz Ancona und ihr sieben Jahre alter Sohn. "Wir warten mit größter Sorge auf Nachrichten", sagte der Bürgermeister von Osimo, Simone Pugnaloni. Auch ein Paar aus Ascoli soll sich unter den Trümmern des Hotels befinden. Die Staatsanwaltschaft von Pescara ermittelt wegen Fahrlässigkeit. Angeblich sollen die örtlichen Behörden vor akuter Lawinengefahr gewarnt haben.

Die Rettungskräfte rechnen nicht mehr mit Überlebenden. "Die Situation ist dramatisch. Es gibt keinerlei Lebenszeichen", sagte Feuerwehrsprecher Luca Cari. Die Lawine hatte das Hotel "Rigopiano", das im italienischen Erdbebengebiet liegt, am Mittwoch getroffen. Erst in der Nacht auf Donnerstag erreichten Retter das abgelegene Hotel.

Foto: AP

Lage weiter kritisch

Indes bleibt die Lage in dem verschneiten Bebengebiet in den Abruzzen und in den Marken weiterhin kritisch. Die Schneeräumung komme nur schleppend voran, weil wenige Fahrzeuge zur Verfügung stehen, klagten die Bewohner der Gegend. Mehrere Touristen steckten seit Tagen in Ortschaften am Apennin fest. Die Gegend wurde von den heftigsten Schneefällen seit Jahren heimgesucht. Am Mittwoch war es in der Region darüber hinaus zu Erdbeben mit Stärke von über 5 gekommen.

Rettungskräfte rechnen indes nicht mehr mit Überlebenden. Zwei Leichen wurden bis Donnerstagabend aus den Schneemassen geborgen, zwei weitere Menschen außerhalb des Hotels konnten mit Unterkühlungen gerettet werden. Allerdings wurden am Abend weiterhin rund 30 Menschen vermisst.

Foto: AP "Die Situation ist dramatisch. Es gibt keinerlei Lebenszeichen", sagte Feuerwehrsprecher Luca Cari am Donnerstagabend. Die Lawine hatte das Hotel "Rigopiano", das im italienischen Erdbebengebiet liegt, am Mittwoch getroffen. Erst in der Nacht zum Donnerstag erreichten Retter das einsam in 1200 Metern Höhe gelegene Hotel am Hang des Gran Sasso-Berges.

Die Überlebenden hatten schon am Mittwoch per SMS Alarm geschlagen und um Unterstützung gebeten. "Hilfe, wir erfrieren", hatte einer der beiden Überlebenden einem Freund geschrieben. Erst in der Nacht auf Donnerstag erreichten die Retter nach einem stundenlangen Weg per Ski das in 1.200 Metern Höhe gelegene Hotel. Die Zufahrtsstraßen waren durch meterhohen Schnee blockiert, weswegen die Fahrzeuge neun Kilometer vor dem Skiressort halten mussten.

Foto: REUTERS/HANDOUT

Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung

Die Staatsanwaltschaft von Pescara leitete eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung ein. In der Ortschaft Penne zu Füßen des Gran Sasso wurde eine Unterkunft für die Angehörigen der Vermissten eingerichtet. Rettungseinheiten, Psychologen und Ärzte leisteten Hilfe.

Die meisten Gäste des Vier-Sterne-Hotels hatten sich zum Unglückszeitpunkt im Erdgeschoß des Gebäudes versammelt, um nach dem Erdbeben auf die Evakuierung zu warten. Auch Ausländer waren angeblich unter den Opfern. Unter den Touristen, die sich wohl noch im verschütteten Hotel befanden, sollen drei Rumänen sein, eine Mutter mit ihren zwei Kindern, teilte das Außenministerium in Bukarest mit.

Foto: AP/Guardia di Finanza press office

"Dieses Hotel war mein Zufluchtsort"

Das in den 1970er-Jahren erbaute Hotel mit Ausblick auf die Adria war kürzlich renoviert worden. Es wurde sehr oft für Kongresse und Seminare genutzt. Zu seinen Gästen zählten mehrere Prominente, darunter auch die bekannte TV-Moderatorin Barbara D ́Urso. "Dieses Hotel war mein Zufluchtsort. Ich kannte alle wunderbaren Angestellten des Hotels. Ich bete für sie und für die Rettungsleute, die in diesem Moment alles nur erdenklich Mögliche tun", schrieb die Moderatorin auf Facebook.

Auch Gianluca Ginoble, der Tenor des italienischen Sängertrios "Il Volo", kannte das Hotel gut. Er war mit dem Eigentümer befreundet. "Ich hätte dieser Tage im Hotel Rigopiano sein sollen. Ein Wunder hat mich gerettet. Doch ich bin wegen dieser Katastrophe zerstört", so der Sänger.

Foto: APA