Japan: Zug im Panda-Design eingeweiht

In Japan ist nun ein Zug in Panda-Optik eingeweiht. Der Schnellzug verbindet seit Samstag die Städte Kyoto, Osaka und Süd-Wakayama.

Die Lok ist im Panda-Design gehalten. Auch auf die Kopfstützen an den Sitzen sind Panda-Gesichter gedruckt. Das Verkehrsunternehmen West Japan Railway hat das Modell anlässlich seines 30. Geburtstags in diesem Jahr entworfen. Es soll auch den Zoo in Wakayama ehren, der im nächsten Jahr 40 Jahre alt wird. In der sogenannten Adventure World leben dort fünf Riesenpandas. Der Zug soll den Angaben nach bis November 2019 im Einsatz sein.