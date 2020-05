Japan: Naoto Kan gibt Amt ab

Als in Japan am 11. März die Erde bebte, soll Naoto Kan einer der Ersten gewesen sein, der die Gefahren für das Kernkraftwerk Fukushima erkannte. Zu diesem Zeitpunkt war der Ministerpräsident aber - nach nur neun Monaten im Amt - bereits in seiner Position geschwächt: Weil er angesichts der hohen Verschuldung Japans eine Steuererhöhung forderte, hatte er die Mehrheit im Oberhaus und den Rückhalt seiner Partei verloren. In Umfragen unter Japans Bevölkerung sanken seine Zustimmungswerte auf nur 20 Prozent. Die Opposition arbeitete schon an seinem Abschied, als sich durch das Erdbeben und die folgende Atomkatastrophe seine Galgenfrist noch einmal verlängerte. Das Comeback gelang jedoch nicht.