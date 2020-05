Japan: Atom-Stresstests vor Hochsommer

Nach der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima will Japan alle Atommeiler im Lande sogenannten Stresstests unterziehen. Damit sich die Bürger sicherer fühlen", begründete Industrieminister Banri Kaieda sein Vorhaben am Mittwoch. Derweil gab es einen neuen Vorfall in einem AKW.



Um drohende Stromengpässe im Sommer zu vermeiden, drängt die Regierung darauf, zu Inspektionen heruntergefahrene Atomkraftwerke möglichst schnell wieder in Betrieb zu nehmen. Schließlich klettern die Temperaturen im japanischen Sommer auf rund 40 Grad - Klimaanlagen lassen den Strombedarf sprunghaft ansteigen. Derzeit liegen 35 der 54 Kernkraftwerke still. Um Stromausfälle zu vermeiden, ist die Bevölkerung aufgerufen, Energie zu sparen. In Bahnhöfen, Bürogebäuden, Restaurants und anderen Orten bleiben daher viele Glühbirnen dunkel.