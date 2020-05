Sizilien ruft den Notstand aus

Hunderte Bootsflüchtlinge kommen jeden Tag in Süditalien an. Allein am Dienstag wurden fast 400 Menschen von der italienischen Küstenwache auf dem Meer zwischen Libyen und Sizilien aufgegriffen und an Land gebracht. Jetzt hat der Regionalpräsident von Sizilien, Rosario Crocetta, den Notstand ausgerufen, um mit dem nicht enden wollenden Flüchtlingsstrom besser klarkommen zu können.

Erst am Montag hatte Verteidigungsminister Mario Mauro verlautbart, dass Italien seine Überwachungs- und Rettungsaktionen im Mittelmeer verdreifachen werde. Dazu werden EU-Mittel und nationale Finanzierung verwendet. Der Notstand aber erlaubt es Sizilien, noch zusätzlich Gelder für Hilfsorganisationen freizugeben, die diese für die täglichen Ankünfte von Migranten aus Afrika und Syrien benötigen, berichtet BBC.