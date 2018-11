Holz gegen die Kälte, Zuckerl für die Hoffnung

Nicht auszudenken, was beim nächsten Erdbeben passiert.

Concordia-Mitarbeiterin Irene Rohringer lässt bei Zinas Worten den Blick durch den Raum schweifen, der Küche, Wohn- und Schlafraum für fünf Personen ist. Die Decke wölbt sich in der Mitte gefährlich nach unten.

Und ihren Sohn kann sie nicht so lange allein lassen.

Zina zuckt mit den Schultern. Was soll sie denn schon tun? Ihr neunjähriger Sohn hat einen ansteckenden Ausschlag. Doch um die Medikamente zu besorgen, müsste sie nach Transnistrien. Das ist nicht nur ein weiter Weg, dazu bräuchte sie eine Genehmigung.

Irene Rohringer wurde erst vor Kurzem auf die Roma-Familie in Micăuţi aufmerksam gemacht. Zu Schulbeginn wurden die Kinder mit Schulsachen ausgestattet.

Zinas Familie war nur ein Stopp an diesem Tag. Es gibt noch einige andere Familien, bei denen sie nach dem Rechten sehen möchte.

Zehn Minuten später sitzt die Waldviertlerin Irene Rohringer, die seit elf Jahren für Concordia in Moldawien arbeitet, wieder in ihrem Kleinbus.

Denn Handlungsbedarf gibt es für den Sozialverein Concordia in Europas ärmstem Land genug.

Vor einem dieser Sozialzentrum in Mîndrești macht Irene Rohringer nun Halt. Sie nimmt einen Packen alter Zeitschriften aus dem Kleinbus und trägt ihn ins Bastelzimmer. Eines der Mädchen, die hier sitzen und Papierstreifen zu Kunstwerken machen, ist die 15-jährige Liuba. Wenn man sie sieht, wie sie gerade über einen Witz ihrer Sitznachbarin grinsen muss, würde man nicht vermuten, dass ihr Leben nicht sehr zum Lachen ist.

