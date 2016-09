Höchste Brücke der Welt in China so gut wie fertig

Schwindelfrei müssen die Bauarbeiter hier sein: Die Beipanjiang-Brücke verläuft 565 Meter über einem Fluss und ist fast eineinhalb Kilometer lang.

Sie ist die welthöchste Brücke - und so gut wie fertig. Die beiden Enden der Beipanjiang-Brücke im bergigen Südwesten Chinas seien am Wochenende miteinander verbunden worden, teilte die Verkehrsbehörde der Provinz Guizhou am Sonntag mit.

Foto: REUTERS/CHINA STRINGER NETWORK Die Brücke übertrumpft nach Behördenangaben die Si-Du-Flussbrücke in der zentralchinesischen Provinz Hubei, die bisher als welthöchste Brücke galt.

Deutlich kürzere Fahrzeit

Medienberichten vom Montag zufolge soll die Beipanjiang-Brücke Ende des Jahres für den Verkehr freigegeben werden. Dadurch verkürzten sich Autofahrten von Liupanshui in Guizhou bis nach Xuanwei in der Nachbarprovinz Yunnan von fünf auf weniger als zwei Stunden, berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

Foto: APA/AFP/STR Foto: REUTERS/CHINA STRINGER NETWORK Foto: APA/AFP/STR