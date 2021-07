Hadsch: Opferzahl bei Massenpanik viel höher

Den Bilanzen anderer Länder zufolge soll es insgesamt mehr als 940 Tote gegeben haben, zudem werden demnach noch über 600 Menschen vermisst. Der Iran hatte von Beginn an die meisten Opfer zu beklagen. Nachdem zunächst von rund 240 iranischen Todesopfern die Rede gewesen war, gab das iranische Hadsch-Organisationskomitee am Donnerstag in Teheran bekannt, dass in dem Gedränge vor einer Woche nach jüngsten Erkenntnissen 464 Iraner ums Leben kamen.

Zu dem Massengedränge war es während der Teufelssteinigung in Mina gekommen, bei der Pilger Kieselsteine auf drei Säulen werfen, die den Teufel symbolisieren. Der diesjährige Hadsch ist am vergangenen Wochenende in Mekka zu Ende gegangen. Bei der Pilgerfahrt gab es bereits wiederholt ähnliche Unglücke, doch war die Tragödie am Donnerstag vergangener Woche das schwerste Unglück seit 25 Jahren.