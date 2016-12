Grillen im Eis, Gourmetküche im All: Wie Forscher Silvester feiern

Für einige heißt es gleich mehrmals "Prosit Neujahr", andere feiern mit Grill und Gesang auf einem Schiff – oder im ewigen Eis: Viele Wissenschaftler verbringen Silvester an ungewöhnlichen Orten.

Die Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS) etwa könnte 15-mal auf den Jahreswechsel anstoßen – so oft überquert die ISS die Datumsgrenze in der Silvesternacht. In der Vergangenheit stieß die Crew aber "nur" an, wenn es im russischen Kontrollzentrum Koroljow, im Hauptquartier der NASA in Houston und nach Greenwich-Zeit Mitternacht wurde. Und auf Sekt müssen die Raumfahrer ohnehin verzichten: Auf dem Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometer Höhe ist Alkohol verboten.

Delikat wird es trotzdem: Der Franzose Thomas Pesquet, der im November mit zwei anderen Astronauten zur Raumstation gebracht wurde, brachte traditionelles französisches Essen von einem Pariser Sternekoch mit.

Sonnencreme

Forscher, die Silvester im ewigen Eis feiern, setzen lieber auf Zünftiges: In der Forschungsstation Neumeyer III im atlantischen Sektor der Antarktis wird der Jahreswechsel wird mit einer Grillparty begangen – bei strahlendem Sonnenschein. "Letztes Jahr sind wir um Mitternacht mit Sonnencreme und Sonnenbrille rausgegangen – das ist schon ein spezielles Erlebnis", sagt die deutsche Ingenieurin Stephanie Bähler, die seit 2015 für die Technik der Forschungsstation zuständig ist.

Die Wissenschaftler auf dem Forschungsschiff "Meteor" verbringen den Jahreswechsel auf hoher See rund 800 Kilometer nördlich der Falklandinsel. Bei gutem Wetter werde draußen auf dem Arbeitsdeck gefeiert, berichtet Klimaforscher Martin Visbeck: Der Koch holt den Grill heraus, und der Kapitän – früher Mitglied einer Unterhaltungsband – singt Schlager und Rockklassiker.

Vorspann.Die Ideallänge für diesen Vorspann sollte sechs oder neun Druckzeilen betragen. Hier Textbeginn für den Grundtext...