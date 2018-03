Georgien: Defekter Ski-Lift sorgt für zahlreiche Verletzte

Die Besucher des Ski-Ressorts in Georgiens Ferienort Gudauri kamen am Freitag zum Großteil mit dem Schrecken davon. Wie lokale Medien berichtete, sorgte ein Defekt dafür, dass der betroffene Lift seine Geschwindigkeit verdoppelte und die Menschen teilweise aus dem Sitz geschleudert wurden. Der Vorfall soll mehrere Verletzte nach sich gezogen haben. Nachdem die Sesselbahnen bei der Wende im Tal ineinanderkrachten, versuchten die Menschen bereits vorher rechtzeitig abzuspringen. Videos davon kursierten wenig später in den sozialen Netzwerken. Der Vorfall wird aktuell untersucht.