Geiselnahme in Frankreich: Der Gendarm als Held

„Held“ und „Tod für das Vaterland“ – mit diesen Begriffen wird der Opfergang von Arnaud Beltrame gewürdigt. Aber letztlich spüren viele Menschen in Frankreich, dass sich die einsame Entscheidung des 44-jährigen Gendarmerie-Oberst auch diesen wohl gemeinten Worten entzieht.

Als Beltrame am Freitag mit seiner Einsatzgruppe am Rande der südfranzösischen Ortschaft Trèbes vor dem Supermarkt, in der sich ein Dschihadist verschanzt hatte, Stellung bezog, traf er eine Entscheidung, die in keinem Prozedere der Sicherheitskräfte vorgesehen ist: Er ließ sich gegen eine Geisel austauschen und begab sich damit freiwillig in die Gewalt des Attentäters. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt schon auf dutzende Personen gefeuert, drei waren bereits tot. Außerdem stand fest, dass es sich bei dem Geiselnehmer um den 25-jährigen Franko-Marokkaner Radouane Lakdim handelte, einen bekennenden Anhänger des Terrorgebildes „Islamischer Staat“. Deren Attentäter haben sich bisher noch nie zum Aufgeben überreden lassen. Sie sind überzeugte Kamikaze, die den Tod suchen.

Das wusste der bestens geschulte Beltrame nur zu gut. Der hoch dekorierte Offizier befand er sich 2003 unter den sieben von 80 Bewerbern, die die Sondereinheit GIGN (entspricht in Österreich dem Einsatzkommando Cobra) aufnahm. Er war im Sicherheitsstab des Elysée-Palasts tätig. 2014 wurde er Berater des Umweltministeriums. Er war mit dem Kampf gegen organisierte Umweltverbrechen beauftragt.

Dass er sich von diesem Pariser Amt aus für eine Rückversetzung an die Gendarmerie-Basis in die südfranzösische Kleinstadt Carcassonne bewarb, hängt damit zusammen, dass er in der Gegend die Tierärztin Marielle kennengelernt hatte.