GB: Vier Jahre Haft für Facebook-Eintrag

Monatelange Haft für den Diebstahl von zwei Kugeln Eis? Gefängnis für ein paar geklaute Flaschen Mineralwasser? Oder vier Jahre Gefängnis für den Aufruf zu Randalen, die niemals stattfanden? Die Urteile sind harsch. Und sie werden nicht in einer Diktatur gesprochen, sondern in dem Land, das für sich beansprucht, die Wiege der Demokratie zu sein. Nach den Krawallen in englischen Städten greifen die Richter im Königreich hart durch. Überhart, sagen Menschenrechtler und sprechen von einer "Hysterie auf der Richterbank".



Premierminister David Cameron hatte als Reaktion auf die schweren Krawalle mit fünf Toten und brennenden Häuserzeilen die Linie vorgegeben. Schon in seiner Null-Toleranz-Rede vor einer Woche im Parlament machte der Regierungschef jugendlichen Gewalttätern wenig Hoffnung auf Milde. "Wer alt genug ist, Straftaten zu begehen, ist auch alt genug, dafür bestraft zu werden", hatte er unter Beifall der vielen wütenden Briten gepoltert. Und: "Jeder, der gewalttätig geworden ist, soll ins Gefängnis geschickt werden."

Am Mittwoch wurden zwei junge Briten zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt, weil sie über Facebook zu Krawallen aufgerufen hatten. Die Polizei merkte es jedoch rechtzeitig, die Einträge blieben ohne Konsequenz.



Einer der Verurteilten ist ein 20-Jähriger, der die Facebook-Seite "Macht Northwich nieder" einrichtete und darauf unter anderem zum Sturm auf eine McDonald's-Filiale in der nordwestenglischen Stadt aufrief. Der zweite Verurteilte hatte zu Protesten in seinem Wohnviertel in Warrington ebenfalls im Nordwesten Englands aufgerufen. Dazu setzte der 22-Jährige seine Facebook-Seite unter das Motto "Lasst uns Randale in Latchford machen".



Die Staatsanwaltschaft erklärte vor Gericht, die Interneteinträge hätten "erhebliche Panik und Abscheu" ausgelöst. Der 22-Jährige gab an, bei seinem Facebook-Eintrag betrunken gewesen zu sein. Als er am nächsten Morgen mit einem Kater aufgewacht sei, habe er den Eintrag gelöscht und sich entschuldigt.