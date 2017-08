"Game of Thrones"-Folge in Indien geleakt: Festnahmen

Neue Folgen der siebten Staffel von "Game of Thrones" sind aktuell jeden Montag auf Sky Go zu sehen, legal.

Vier Mitarbeiter eines indischen IT-Dienstleisters haben eine Folge von "Game of Thrones" geleakt und sind dafür am Montag festgenommen worden. Sie hatten Anfang August einen Link in Netz gestellt, über den man die Episode "Kriegsbeute" drei Tage vor Erstausstrahlung streamen konnte.

Das Unternehmen Prime Focus Technologies entschuldigte sich am Mittwoch öffentlich für die "Pflichtverletzung durch jetzige und frühere Beschäftigte". Mit einer Erpressungsaktion, die Internetkriminelle gegen den Sender HBO diesen Monat versucht hatten, habe diese Straftat allerdings nichts zu tun, wie es weiter hieß.

Laut einem Medienbericht war die IT-Firma damit betraut gewesen, "Game of Thrones"-Episoden für das legale Streaming auf einer indischen App vorzubereiten. HBO kämpft seit Jahren damit, Handlungen neuer Folgen geheimzuhalten und deren illegale Verbreitung zu verhindern. Das mehrfach ausgezeichnete Fantasy-Drama war Mitte Juli in den USA in die siebente Staffel gestartet.