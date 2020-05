Fremdgeher-Portal wirbt mit Prominenz

Welche rechtlichen Konsequenzen die Kampagne für Ashley Madison haben könnte, ist noch unklar. Grundsätzlich sei Reklame mit Prominenten in Ordnung, sofern sich die Kampagne "in ironisch-kritischer Weise" mit der Person und ihrem öffentlichen Wirken auseinandersetze, sagte der Kölner Medienanwalt Ralf Höcker zu sueddeutsche.de, das falle noch unter Meinungsfreiheit. Aber: "Das Intimleben prominenter Personen hat nichts in der Öffentlichkeit verloren. Man darf es nicht ungefragt für Werbezwecke missbrauchen", so Höcker weiter. Bislang, so Agentur-Chef Bidermann, sei jedenfalls noch keine Beschwerde gegen das Plakat eingegangen.