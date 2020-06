Schon wieder rätselhafte Drohnenflüge über Paris

Illegale Drohnenflüge ohne Ende: Die ferngesteuerten Flugobjekte sorgen in Paris für Beunruhigung. Die zweite Nacht in Folge steuerten Unbekannte Drohnen über das Zentrum der französischen Hauptstadt. Und wieder konnte die Polizei weder die Urheber ausfindig machen noch die Drohnen abfangen.

Die Drohnen überflogen Paris, obwohl in der Stadt nach wie vor die höchste Terrorwarnstufe gilt. Seit der Anschlagsserie Anfang Jänner mit 17 Toten sind die Sicherheitskräfte in ständiger Alarmbereitschaft. Die mysteriösen Drohnenflüge – zu Beginn mehrfach über Atomkraftwerken – lassen die Behörden seit Oktober rätseln.

Bei den jüngsten Vorfällen in Paris wurden weitgehend dieselben Gebiete überflogen wie in der Nacht zuvor: Zentrale Bereiche beim Eiffelturm, in der Nähe von Invalides und an der Place de la Concorde, die in der Nähe der US-Botschaft liegt. Auch Verkehrsknotenpunkte am Stadtrand waren diesmal betroffen. Der Elysée-Palast war am 20. Jänner Ziel gewesen.