Frankreich: Drei Tote bei Geiselnahme, auch Täter getötet

Wie der Radiosender France Info meldete, war der Mann den Geheimdiensten bekannt und in einer Datenbank zur Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung verzeichnet. Die südfranzösische Zeitung "La Depeche du Midi" berichtete darüber hinaus, der Täter sei ein Marokkaner im Alter zwischen 30 und 40 Jahren und anhand des Nummernschildes seines Autos identifiziert worden. Den Wagen fanden die Fahnder auf dem Parkplatz des Supermarktes, in dem der Mann am Freitag Geiseln nahm.

Zudem soll der mutmaßliche Täter für Schüsse auf einen Polizisten im rund zehn Kilometer entfernten Carcassonne verantwortlich sein, der an der Schulter verletzt wurde. In Carcassonne wurde der Polizist verletzt, als der Schütze das Feuer auf Beamte eröffnete, die gerade vom Jogging zurückkamen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Das Autos des Schützen sei auf dem Parkplatz des Supermarktes entdeckt worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf Ermittlerkreise.