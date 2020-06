Clown-Attacken verbreiten Angst und Schrecken

In Marseille wurde vor wenigen Tagen ein Jugendlicher festgenommen, der im Clownskostüm ein Auto schwer beschädigt hatte. Im Verhör gab er an, einfach "einer Mode gefolgt" zu sein, zu der in sozialen Netzwerken aufgerufen wurde.

Vorbild der Clown-Angriffe sind YouTube-Filme aus den USA, in denen gezeigt wird, wie ein Clown Morde nachahmt und Passanten so zu Tode erschreckt.

Die Facebook-Initiative "Contre les Clowns du Nord et Sud" ("Gegen die Clowns des Nordens und Südens") warnt vor den Angreifern und informiert User über Zwischenfälle.Unheimliche Überfälle durch Clowns: Auf der Facebook-Seite „Contre les Clowns du Nord et Sud“ wird vor den kostümierten Angreifern

gewarnt