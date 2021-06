Flugzeugentführungen seit 9/11 im Überblick

Zwischen 1968 und 1979 hatten Flugzeugentführungen weltweit Hochkonjunktur. Im Schnitt kam es in dieser Zeit alle drei Monate zu einer gewalttätigen Umleitung; Zyniker bezeichnen diese Jahre deswegen auch als "Goldenes Zeitalter der Flugzeugentführungen". Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten, wurden die Personen- und Gepäckskontrollen eingeführt.

Doch diese Anstrengungen konnten die bis heute folgenreichste Entführung nicht verhindern. Am 9. September 2011 entführten islamistische Terroristen insgesamt vier Maschinen und flogen zwei davon in die beiden Türme des World Trade Centers in New York, eines in einen Trakt des Pentagon in Virgina flogen. Das vierte stürzte in Pennsylvania ab.

Seit damals sind die Security-Checks intensiv wie nie zuvor. Trotzdem gelangen auch seither immer wieder Flugzeuge in die Gewalt von Entführern. Ein Überblick: