Feuervulkan in Guatemala ausgebrochen: Dutzende Tote

Bis 21.00 Uhr am Sonntagabend (Ortszeit, 05.00 Uhr MESZ am Montag) seien 25 Todesopfer registriert worden, teilte der Sprecher des Katastrophenschutzes in Guatemala, David de Leon, mit. Mindestens 20 Menschen wurden verletzt. 1,7 Millionen Menschen seien von dem Ausbruch betroffen.