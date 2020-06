Todesschütze: "Er war aggressiv und bedrohlich"

Im Umgang mit den vorwiegend weißen Polizisten in Ferguson hat der Afroamerikaner Sean Jackson seinem 25-jährigen Sohn zwei Überlebensformeln eingetrichtert: "Yes, Sir", "No, Sir", und alles tun, was die Uniformierten von ihm verlangen. Denn die Ordnungshüter in der US-Kleinstadt in Missouri haben einen äußerst schlechten Ruf – nicht erst, seit der Schwarze Michael Brown, 18, von dem weißen Polizisten Darren Wilson erschossen wurde.

Hier habe jeder Schwarze Angst vor "Polizeikontrollen, Angst, getötet zu werden. Die Nerven liegen blank", so Sean Jackson, 45. Die "falsche" Hautfarbe, eventuell Dreadlocks – schon sei man verdächtig. Und das könne tödlich enden. Die Statistik untermauert dies: Die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu werden, ist für schwarze Männer sieben Mal höher als für weiße (wobei auch die normale Kriminalität einberechnet ist).

"Vor 70 Jahren war es erlaubt, Schwarze einfach umzubringen", sagt die afro-amerikanische Demonstrantin ShaCzar Brown in Atlanta, dem Geburtsort des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King, in Anspielung an die Lynchmorde in den Südstaaten. "Im Prinzip ist es das immer noch." Und eine schwarze Krankenschwester in Ferguson meint: "Wir fühlen uns an die Zeit der Sklaverei erinnert."

Zusätzlich Öl ins Feuer goss Todesschütze Wilson in einem Interview nach seinem Freispruch. Dem TV-Sender ABC sagte er, er habe ein reines Gewissen und würde es wieder tun. An jenem 9. August habe er um sein Leben gefürchtet und nur seinen Job erledigt. Demgegenüber gibt es Zeugenaussagen, dass Brown die Hände erhoben habe.

In 170 US-Städten kam es in der Nacht zum Mittwoch zu Protestkundgebungen, die teilweise in harten Konfrontationen mit der Polizei endeten. US-Präsident Barack Obama verurteilte jede Form von Gewalt, damit werde das Problem nicht gelöst. Zugleich aber räumte er ein, dass es polizeiliche Gewalt und juristische Ungerechtigkeiten gegenüber Minderheiten gebe. Das sei ein Erbe der Rassendiskriminierung.

Obwohl Darren Wilson von den mehrheitlich weißen Geschworenen freigesprochen wurde, ist er noch nicht ganz aus dem Scheider: Gegen ihn ermittelt das Bundesjustizministerium, ob er nicht aus rassistischen Motiven gefeuert und so die Bürgerrechte Browns verletzt habe.