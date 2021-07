Franziskus erinnert an Papst Johannes XXIII.

Hubert Feichtlbauer

Eine Reihe von Gesten, die er gesetzt hat, haben auf große Bescheidenheit hingedeutet. Aber das Überraschendste war doch seine Namenswahl.

Zum ersten Mal ein Franziskus.Genau. Niemand weiß genau, warum bisher kein Papst diesen Namen gewählt hat. Aber als Bekenntnis zu Demut, Bescheidenheit und Armut ist das hoffentlich etwas Bleibendes.

Jetzt schon bleiben die Bilder, dass er im Auftreten viel offener wirkt als sein Vorgänger.Kein Zweifel, in Sprache, Gesten, Kleidung und in der Verhaltensweise macht er nicht die Unterscheidung seines Vorgängers, der persönlich zwar auch sehr bescheiden war, aber das Amt mit Pomp und Glorie umgeben hat und mit Glanz darstellen wollte. Franziskus tritt auch als Amtsträger demonstrativ bescheiden auf.

Das macht vielen Hoffnung auf frischen Wind in der Kirche.

Die Gefahr ist, dass er damit ungeheure Hoffnungen aller Art weckt, die er unmöglich alle erfüllen kann. Ich hoffe, es wird ihm kein Obama-Schicksal zuteil. Aber wenn er auch nur einige sichtbare und spürbare Taten folgen lässt, dann wird die Anerkennung bleiben.

Ist die jetzt bekannt gewordene Rede, mit der er im Vorkonklave die Kirche zum „Ende der Selbstbezogenheit“ und des „theologischen Narzissmus“ aufrief, Hinweis auf einen Veränderungswillen?

Da muss man sehr vorsichtig sein. Den möglichen Hintergrund seiner bescheidenen Auftrittsweise kann man zweifach deuten. Entweder er will signalisieren, ich werde auch in den Inhalten manches überraschend für euch verändern. Oder er zeigt auf der einen Seite seine menschliche Zuneigung, um dann streng auf den Gesetzen zu beharren. Aber einige Gesten sind schon so gesetzt, dass er sie dann nicht mit besonderer Härte in der Lehre vereinbaren kann.

Einstweilen beschränkt sich die Ankündigung von Änderungen doch auf eine Kurien-Reform?

Dass er als selbst deklarierter „Bischof von Rom“ die Bischöfe anderer Länder und Kontinente mehr einbeziehen wird, einen Hauch von mehr Demokratie in der Kirche einkehren lässt, wäre zu erwarten. Das müsste einhergehen mit einer Dezentralisierung der ganzen Kirchenstruktur. Man kann nicht die Kurie reformieren, ohne ihre Allmacht zu beschneiden und auf die gesamte Kirche zu verteilen.

Die erwähnte Rede liest sich auch ambivalent: Das „Übel der geistlichen Verweltlichung“ lässt doch eher weniger auf eine Öffnung schließen, oder?

Ich glaube, er hat signalisiert, er werde einen Spagat versuchen. Ob der gelingt, ist eine offene Frage. Er wird an der herkömmlichen Lehre in allen wesentlichen Punkten sicher nichts verändern, doch hat er deutlich zu verstehen gegeben, der Mensch ist ihm wichtiger als die Lehre. Aber zu sagen: Achtung, das sind unsere unverrückbaren Prinzipien, aber andererseits ist so und so die Wirklichkeit der menschlichen Natur und Gesellschaft in ihrer Vielfalt, auf die man stärker eingehen muss – das ist die Frage, an deren Meisterung er gemessen werden wird.

Franziskus ist von Beginn weg mit dem „Reformpapst“ Johannes XXIII. verglichen worden. Auch wenn das früh erscheint: Ist der Vergleich plausibel?

Der Vergleich drängt sich sehr stark auf. Auch Johannes hat dem Volk auf dem Petersplatz „Gute Nacht und grüßt eure Kinder von mir“ zugerufen, so wie ähnlich der neue Papst. Auch Johannes hat einen seiner ersten Besuche im Staatsgefängnis von Rom gemacht, wie Franziskus nun im Jugendgefängnis.

Sind das bewusst gewählte Ähnlichkeiten?

Ja, das meine ich, sie sollten genau diese Erinnerungen wecken. Johannes XXIII. hat auf die Frage, ob er angesichts der Erwartung und Verantwortung ruhig schlafen könne, ein wunderbares Wort gesagt, das sich mit dem, was Franziskus gesagt hat, wohl vereinen ließe: „Natürlich kann ich schlafen. Chef ist der da oben, und ich bin ja nur sein Sekretär.“ Also kein Halbgott auf Erden, der alles kann, alles beurteilen, vieles verurteilen muss. Wenn es jetzt wieder einen Papst gibt, der das deutlich zu verstehen gibt, darf man eine umso humanere und wirklichkeitsnähere Kirche erwarten.

Johannes hat einen Reformschub ausgelöst, aber nicht alle Reformen umgesetzt. Kann Franziskus das nachholen?

Die Bewusstseinsänderungen durch das 2. Vatikanische Konzil sind unumkehrbar. Die Ökumene kann nicht mehr umgedreht werden, die Liturgiereform auch nicht. Der interreligiöse Dialog kann nicht mehr abgeblasen werden, auch nicht die Anerkennung der Menschenrechte und der freien Religionswahl. Aber bei der Umsetzung in die Praxis ist vieles im Argen geblieben. Etwa in der Ökumene – es ist nicht verständlich, warum wegen mancher Auffassungsunterschiede, die nur Theologen geläufig sind, kein gemeinsames christliches Abendmahl möglich sein sollte.

Große Erwartungen gibt es hinsichtlich Ende des Zölibats, Sakramentzulassung der Wiederverheirateten und Frauen als Priester – was ist da von Franziskus zu erwarten?

In Fragen der Sexualmoral hat es jeder Papst besonders schwer. Da liegt die Kirche am weitesten von der heutigen Welt entfernt, hat sich eingebunkert – da muss jemand schon sehr mutig sein zu sagen, das sehen wir jetzt anders. Und da nimmt Franziskus offenbar eher sehr konservative Positionen ein. Aber uns weiszumachen, dass Verhütung, Zölibat etc. alles kein Thema in Lateinamerika ist, sondern nur das Anliegen von ein paar alten frustrierten Pfarrern in Österreich, das wäre ein Festhalten an einer tragischen Verkennung der Wirklichkeit.

Also keine Veränderungen zu erwarten?

Ich erhoffe sie. Der Papst könnte den Ortskirchen erlauben, in Fragen, die nicht gegen den Glauben verstoßen, sondern nur gegen die Tradition, selbst zu entscheiden und einige Reformen auszuprobieren. Das gilt jedenfalls für Wiederverheiratete und den Zölibat. Aber ich erwarte diese Veränderungen nicht.

Was erwarten Sie dann?

Eine rasche Reform der Kurie und eine stärkere Einbindung der Ortskirchen. Wenn ihm dieser Schritt gelänge, und wenn er bei der Ernennung neuer Bischöfe und Kardinäle darauf achtet, dass nicht nur Blockierer zum Zug kommen, dann würde das den Weg frei machen für weitere Reformen, die dann vielleicht der nächste Papst durchführen könnte.

Hubert Feichtlbauer, 1932

in Oberösterreich geboren, ist Publizist (als Journalist war er auch für den KURIER tätig) und engagierter Katholik.

1998 wurde er zum Vorsitzenden der auf Reformen drängenden Plattform „Wir sind Kirche“ gewählt.