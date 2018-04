Familie: Keine Überlebenschance mehr für Obi-Chef Haub

Haub wird bereits seit Samstag in einem Skigebiet an der schweizerisch-italienischen Grenze vermisst. Das hatte eine Tengelmann-Sprecherin am Dienstag bestätigt. „Die Suche läuft auf Hochtouren, wir tun alles, um ihn zu finden“, hatte sie gesagt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Eine von der Familie angeblich ausgesetzte Belohnung konnte die Sprecherin zunächst nicht bestätigen. Der 58 Jahre alte Haub war als Skitourengeher unterwegs. Nach Informationen der Schweizer Zeitung Blick hatte seine Familie die Polizei alarmiert, als Haub nicht zu einer Verabredung in einem Hotel in Zermatterschienen sei.