Der 74-jährige Diözesanbischof von Vac, Milkos Beer, will sich mit seinem Anliegen auch an den Papst wenden. In seiner Diözese könne er derzeit zehn offene Pfarrerposten nicht nachbesetzen.

"Es ist nicht länger möglich, so weiter zu machen, dass wir Priester aus dem Ausland, aus Polen oder aus Indien erwarten." Ziel müsse sein, Menschen zu finden, denen man die Leitung einer katholischen Kirchengemeinde anvertrauen kann.

Für den Bischof zählen dazu auch Männer, "die ein glaubwürdiges, schönes Familienleben führen".

Sorge um "geistliche Führung"

Beer sorgt sich um die "geistliche Führung" der Kirchengemeinden der Zukunft. Es reiche nicht mehr aus, Plätze in den Priesterseminaren zur Verfügung zu stellen. Dies sei eine "Selbsttäuschung".

Auch er selbst kenne geeignete verheiratete Männer, die nach einer entsprechenden Ausbildung als Pfarrer der Kirche dienen können: "Ich würde die für das Amt geeigneten verheirateten Männer ansprechen und zu dieser Berufung einladen und ihnen diese Aufgabe anvertrauen."