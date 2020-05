Erst wiegen, dann fliegen: Teure Tickets für Dicke

Samoa Air bittet nicht nur das Gepäck sondern auch die Fluggäste selbst zur Abwaage. Umgerechnet 44 Euro-Cent pro Kilogramm Körpergewicht berappt man für die Inlandsflüge der Airline, mit 80 Euro-Cent schlägt jedes Kilo des Passagiers auf dem einzigen internationalen Flug des Carriers auf das gut 200 Kilometer südöstlich gelegene US-Territorium American Samoa zu Buche. Schon bei der Buchung muss man das Gewicht angeben, beim Check-in folgt dann die Kontrolle. Der Plan wurde bereits im November verkündet, nun wird er in die Tat umgesetzt.

Dicke haben es im Flugzeug schwer: Breitere Sitze werden aus Kostengründen nicht gefertigt, die Einheitsbreite liegt weltweit bei 43 bis 46 Zentimetern. Bei Flügen komme es aber nun einmal auf das Gewicht an und nicht auf die Zahl einheitlich großer Sitze, begründet der Eigentümer der polynesischen Fluglinie, Chris Langton, seine Entscheidung: "Ich habe keinen Zweifel, dass dies das Konzept der Zukunft ist. Wenn sich die erste Aufregung gelegt hat, wird es nur noch Zustimmung geben. Es ist der fairste Weg, zu verreisen." Bisher seien die Reaktionen überwiegend positiv. In einigen Fällen werde es für die Passagiere sogar billiger werden als bisher, besonders für reisende Familien. Kind bis zwölf Jahre zahlen um ein Viertel weniger als Erwachsene. Auf seiner Homepage wirbt das Unternehmen mit dem Slogan: "Pay only for what you weigh!"