Erdbeben in Italien: Sechstes Opfer aus Hotel in Amatrice geborgen

Die Zahl der Opfer des Erdbeben in Mittelitalien vor einer Woche ist auf 293 gestiegen. Aus den Trümmern des Hotels Roma in Amatrice, dem Epizentrum des schweren Erdbebens, wurde in der Nacht auf Mittwoch eine weitere Leiche gefunden. Es handelt sich um das sechste Todesopfer, das aus den Trümmern des Hotels im Zentrum der Bergortschaft geborgen wurde.

Fast 400 Menschen wurden seit dem vergangenen Mittwoch mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, etwa 3.000 Menschen durch das Beben obdachlos. Sie müssen in einem der 49 Zeltlager oder in Notaufnahmezentren ausharren. Die Regierung versprach, dass innerhalb eines Monats für alle Obdachlosen eine Unterkunft zur Verfügung stehen werde. Die Menschen sollen in Holzbungalows untergebracht werden. Niemand solle länger als vier Wochen in den Zeltlagern übernachten müssen.

Bilder: Völlig zerstörtes Hotel in Amatrice

Am Dienstag hat Italien mit einer Trauerfeier im Erdbebengebiet von Amatrice sowie einem landesweiten Trauertag der Opfer der Katastrophe gedacht. In einem großen Zelt vor der in Trümmern liegenden Kleinstadt wurden 28 Särge aufgebahrt. Zu Beginn der Zeremonie unter leichtem Regen brachen viele Teilnehmer in Tränen aus, als die Namen der Toten verlesen wurden. Mehr zu der Trauerfeier lesen Sie im unteren Abschnitt.

Foto: AP/Massimo Percossi

Renzi versprach raschen Wiederaufbau

Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien versprach Premier Matteo Renzi unterdessen einen raschen und nachvollziehbaren Wiederaufbau. "Wir werden prüfen, wie jeder Cent für den Wiederaufbau ausgegeben wird", versicherte Renzi am Montag. Seine Regierung werde einen Plan vorstellen, um die Sicherheit der Immobilien in seismischen Gebieten zu stärken.

Foto: AP

"Italien ist eine verletzte Familie"

"Der Wiederaufbau genügt nicht, wir müssen weiteren Katastrophen dieser Art vorbeugen", sagte Renzi, der sich beim Wiederaufbau-Plan von Stararchitekten Renzo Piano beraten lassen will. Der Premier nahm den geglückten Wiederaufbau in Friaul nach dem Erdbeben 1976 als Beispiel. Renzi lobte den Einsatz des Zivilschutzes und der Rettungseinheiten. "Dank ihrer Leistungen konnten 238 Menschen lebend geborgen werden", kommentierte Renzi. Italien bezeichnete er als "verletzte Familie", die jedoch auf die Katastrophe reagieren werde.

Foto: REUTERS/STRINGER

Wiederaufbau bis zu 10 Milliarden Euro?

Der Wiederaufbau des Erdbebengebiets zwischen den Regionen Latium und Marke könnte bis zu zehn Milliarden Euro kosten. 70 Prozent der Immobilien entspricht nicht antiseismischen Standards, berichteten Medien. Renzi hat sich indes mit Architekten Piano getroffen, um über den Wiederaufbau nach dem Erdbeben zu diskutieren. "Ich habe ihm gesagt, es braucht eine Baustelle, die zwei Generationen einbindet und mit Beiträgen aus der ganzen Welt finanziert wird", kommentierte Piano, der zu den bekanntesten Architekten weltweit zählt und als Senator auf Lebenszeit im italienischen Parlament sitzt.

Foto: AP/Gregorio Borgia Laut Piano müssten Gebäude entlang des gesamten Apennins - von Norden bis Süden - stabilisiert werden. "Die außerordentliche Schönheit Italiens gehört nicht nur uns Italienern, sondern ist ein Erbe der ganzen Menschheit", so Piano. Daher seien Beiträge aus dem Ausland zur Stabilisierung der Gebäude in Italien wichtig.

Foto: AP/Massimo Percossi

Zuckerberg spendet Rotem Kreuz 500.000 Euro

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und dessen Frau Priscilla Chan, die am Montag von Papst Franziskus im Vatikan zu einer Privataudienz empfangen worden sind, haben dem Roten Kreuz unterdessen 500.000 Euro für die Betroffenen des Erdbebens in Mittelitalien gespendet. Dies berichtete Zuckerberg bei einem Treffen mit Studenten der römischen Universität LUISS. "Als ich vom Erdbeben erfahren habe, war ich sehr bedrückt. Ich habe mich sofort gefragt wie ich helfen kann. Wir haben dem Roten Kreuz auf die Facebook-Plattform für all das zur Verfügung gestellt, was man brauchen könnte", sagte Zuckerberg.

So können Sie spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz : IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144, "Katastrophenhilfe" spende.roteskreuz.at