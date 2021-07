Erdbeben in China: Über 380 Tote

Platzregen und Nachbeben haben die Bergung nach einem Erdbeben mit Hunderten Toten in Chinas südwestlicher Provinz Yunnan behindert. Beim stärksten Erdbeben seit Jahren sind mindestens 381 Menschen getötet worden, etwa 1.800 wurden verletzt, wie das Staatsfernsehen und die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag unter Berufung auf Rettungskräfte berichteten.

Seit 14 Jahren hat es laut CCTV kein Beben mehr in dieser Intensität in der Provinz Yunnan gegeben. Staats-und Parteichef Xi Jinping wies die Rettungsmannschaften laut Xinhua an, alle Anstrengungen zu unternehmen, um Menschenleben zu retten.

Das Epizentrum lag in der Gemeinde Ludian in der Nähe der Stadt Zhaotong, rund 300 Kilometer von der Provinzhauptstadt Kunming entfernt. Die betroffene Bergregion liegt im Nordosten von Yunnan an der Grenze zur Nachbarprovinz Sichuan.