Mit Trump zurück in die Stein(kohle)zeit

Viel mehr aber auch nicht. An Trumps Standardsatz - "Wir werden unsere wunderbaren Bergarbeiter wieder in Arbeit bringen" - glaubt im " Powder River Basin" so gut wie niemand.

Dabei sind die Voraussetzungen für den Abbau nirgends so kostengünstig wie hier im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Keinen einzigen Förderturm sieht man in der endlosen Weite der Prärie, wo vereinzelt Büffel grasen. Stattdessen gelbe Laster-Ungetüme mit vier Meter hohen Reifen und einem Ladevermögen von 400 Tonnen. Sie fahren im Schritt-Tempo durch die gigantischen Tagebau-Gruben von "Eagle Butte" oder "North Antelope Rochelle" und sammeln ein, was monsterhafte Baggerschaufeln aus einer 15 Meter hohen pechschwarzen Kohlewand kratzen.