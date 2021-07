Elf Tote bei Busunfall in China

Bei einem Busunglück auf einer Autobahn im Nordosten Chinas sind zehn Passagiere aus Südkorea und der chinesische Fahrer ums Leben gekommen. Der Bus war in der Nähe der Stadt Ji'an in der Provinz Jilin von einer Brücke gestürzt, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete.

16 Fahrgäste und ein Reiseführer, die sich bei dem Unglück am Mittwoch verletzten, wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei den Insassen handelte es sich zumeist um Regierungsangestellte aus Südkorea, die an einem Fortbildungsprogramm teilnahmen, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Reisegruppe war in China unterwegs, um historische Schauplätze zu besichtigen, an denen südkoreanische Unabhängigkeitskämpfer im Zweiten Weltkrieg gegen japanische Soldaten gekämpft hatten.