Elektrisierend: Mehr E-Ladestationen für Wien

Abgesehen von ihrem Platz neben dem Bürgermeister ist Maria Vassilakou auch für den Wiener Verkehr zuständig, dem sie sich jetzt wieder ganz in grüner Manier widmet. Neben der Eröffnung einer E-Ladestation in der Leopoldstadt, verkündete die Vize-Bürgermeisterin auch gleich große Pläne für die Zukunft: „Nun können wir den nächsten Schritt setzen und den Liefer- und Verteilverkehr ökologisieren. Besonders beim Einsatz für Lieferverkehr wird die E-Mobilität eine große Rolle spielen.“ Die Voraussetzungen sollen jetzt geschaffen werden.

In Zukunft wird es in der Stadt ein flächendeckendes System an Schnellladestellen mit moderater Leistung geben, das vor allem im Bereich von Logistikzentren oder Werkstätten und Fahrzeughändlern errichtet werden soll.