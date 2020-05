El Kaida: Eine Marke als Auslaufmodell

" El Kaida" heißt übersetzt "die Basis". Osama Bin Laden hat die Terror-Organisation in den späten Achtzigerjahren gegründet. Sie will die Welt "von westlichen Einflüssen säubern" und in muslimischen Ländern fundamentalistische islamische Regierungen einsetzen. Die El Kaida hat ihre Ursprünge in der internationalen muslimischen Brigade, die nach 1979 gegen die sowjetische Invasion in Afghanistan kämpfte. Sie rekrutiert, trainiert und finanziert Mudschaheddin (Heilige Kämpfer) aus Dutzenden Staaten.



Ein Hauptquartier von El Kaida gibt es in diesem Sinne nicht. In den ersten Jahren, etwa bis 1996, arbeitete das Terror-Netzwerk vor allem von Pakistan aus. Während des Taliban-Regimes in Afghanistan wanderte die Führungsriege ins Nachbarland, um in Folge des Afghanistan-Einmarsches nach 9/11 wieder nach Pakistan zu fliehen.



Heute sind die Filialen im Jemen, im Irak und in Nordafrika die wichtigsten Schaltstellen (siehe Hintergrund) . Zudem gibt es autonome Zellen in rund 100 Ländern. Etwa auch in Italien, Frankreich und Deutschland.



Die El Kaida ist auch mit anderen terroristischen Organisationen verbunden, darunter auch die Jemaah Islamiya in Südostasien, die sich etwa zu dem Anschlag in Neu-Delhi am Mittwoch bekannt hat.



Als am 1. Mai 2011 ein Sonderkommando der Navy SEALs in das Versteck des meistgesuchten Terroristen, El-Kaida-Chef Osama bin Laden, eindringt und ihn tötet, fällt der "Basis" die Spitze weg. Die Terror-Organisation war bereits geschwächt, aber durch den Tod des Terrorpaten fehlt ein wichtiger Zusammenhalt.