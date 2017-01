Mindestens 20 Feuerwehrmänner sind beim Großbrand und Einsturz eines 17-stöckigen Einkaufsgebäudes in Teheran ums Leben gekommen, wie Bürgermeister Mohammed Bagher Ghalibaf am Donnerstag im iranischen Staatsfernsehen sagte.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Ein Sprecher der Feuerwehr wollte die Angaben des Bürgermeisters aber nicht hundertprozentig bestätigen. Dies sei zwar eine realistische Einschätzung, aber noch seien keine Leichen geborgen worden, sagte der Sprecher. Die Feuerwehrmänner konnten rechtzeitig alle Menschen aus dem brennenden Gebäude holen, wurden aber selbst von dem plötzlichen Einsturz überrascht. 20 bis 25 Feuerwehrmänner liegen laut Ghalibaf unter den Trümmern.

Auf den Sozialen Medien nimmt man bereits Anteilnahme:

Our condolences to Iran on the passing of many firefighters in collapse of burning high_rise in #Teheran .#pray4tehran pic.twitter.com/yAooHRDurl