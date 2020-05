Eine Welt ist nicht genug

Die UNO geht von 10 Milliarden Menschen am Ende des Jahrhunderts aus – und von einer Stagnation auf diesem Rekord-Niveau. Eine Studie des Biodemografen Oskar Burger vom Max-Planck-Institut in Rostock und einem Forscherkollegen in Yale rüttelt nun an dieser Grenze. Eine Stagnation bei etwa 10 Milliarden Erdenbürgern sei möglich, aber sicher nicht von Dauer. Schon kleine Schwankungen in der Energieversorgung würden dazu führen, dass die Bevölkerung erneut stark anwachse.

„Die Bevölkerungsgröße bleibt nur auf diesem Niveau, wenn weiterhin ständig genügend Energie pro Kopf zur Verfügung steht“, sagt Burger. Erklärung: Ist mehr Energie nutzbar, begünstigt das die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Den Menschen geht es besser und das drückt wiederum die Geburtenrate nach unten.

Die bisherigen Modelle, die ein Ende der Bevölkerungsexplosion vorhersagen, berücksichtigen allerdings nur den Trend sinkender Geburtenziffern. „Wir wissen in etwa welche Energiemengen nötig wären, um konstant auf diesem Niveau (10 Milliarden Menschen, Anm.) zu bleiben, diese Energie-Menge übersteigt aber bei weitem das, was uns zur Verfügung stehen wird.“