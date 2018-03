Ein Toter bei Absturz von Flugzeug der britischen Luftwaffe

Beim Absturz eines Flugzeugs der britischen Kunstflugstaffel Red Arrows am Dienstag ist ein Techniker ums Leben gekommen. Das teilte das Verteidigungsministerium am Abend in London mit.

Der Pilot überlebte das Unglück. Er konnte sich Medienberichten zufolge per Schleudersitz retten. Er befinde sich in ärztlicher Behandlung, hieß es in der Mitteilung.