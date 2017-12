17 Meter lang ist der goldfarbene Riss, der die Stufen und den Platz vor der Gedächtniskirche durchzieht. Jener im Leben der Opfer und Angehörigen geht noch viel tiefer.

Verursacht hat ihn Anis Amri, der am 19. Dezember 2016 mit einem LKW in den Weihnachtsmark am Breitscheidplatz fuhr und zwölf Menschen aus dem Leben riss und fast 100 verletzte. Die Namen der Toten und ihre Herkunftsländer sind nun in die Stufen vor der Kirche eingraviert – das Mahnmal wurde bei der gestrigen Gedenkfeier mit der Regierungsspitze von Kanzlerin Merkel bis Bundespräsident Steinmeier enthüllt.

Foto: APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Dass sich der Riss im Leben der Hinterbliebenen nicht so schnell füllen lässt, wie es die Goldlegierung symbolisiert, machten sie kürzlich deutlich. Sie fühlten sich vom Staat alleingelassen, nicht unterstützt, ließen sie die Kanzlerin in einem offenen Brief wissen.

Keine Opfer-Kultur

Barbara John kennt die Wut und Sorgen von Menschen, die ähnliches durchgemacht haben. Sie betreut als Ombudsfrau die Opfer und Hinterbliebenen der rechtsextremistischen NSU-Mordserie (Nationalsozialistischer Untergrund). Ihr Fazit aus der Arbeit mit den Betroffenen: Den Tätern wird mehr Raum gegeben, als den Opfern. "Wir haben eine öffentliche Täter-Kultur und keine öffentliche Opfer-Kultur", erklärt sie im Gespräch mit dem KURIER. Das begann mit dem Terror der RAF und zieht sich bis zu den jüngsten Terroranschlägen im Namen des IS durch. Im Fall der NSU-Opfer, wo Mittäterin Beate Zschäpe, noch lebt bzw. der Prozess läuft, sind es die Opfer, die "lebenslang" bekommen, so John. "Sie müssen sich ihr Leben lang aus dem Abgrund herausarbeiten."

Auch Attentäter Amri ist trotz seines Todes präsenter als die Betroffenen, alleine durch die Fotos in den Medien. "Er hat einen Platz in der Gesellschaft, auch wenn er mit Abscheu und Verachtung gesehen wird", sagt John. Die Vernachlässigung ihrer Schicksale ist etwas, was Opfer zusätzlich ertragen müssen – etwa zu den Pannen der Sicherheitsbehörden und der mangelnden Entschädigung des Staates, wie aus dem Brief der Opfer hervorgeht.

Kanzlerin Angela Merkel räumte gestern Versäumnisse ein. Das Treffen mit den Angehörigen am Montag war ein "offenes und schonungsloses Gespräch" über die Schwächen des Staates in dieser Situation. "Für mich (...) heißt es, daran zu arbeiten, dass wir die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, besser machen".

Barbara John weiß, was nötig wäre: eine Anlaufstelle, die rund um die Uhr für die Betroffenen da ist. Auch nach Jahren treten, wie etwa bei den Betroffenen des NSU-Terrors, Spätfolgen auf. "Die Menschen sind auf Dauer geschwächt, viel anfälliger für Krankheiten." Es gibt zwar Traumaambulanzen, aber was Terroropfer betrifft, gibt es wenig medizinische Forschung, so John.

Von Betroffenen lernen

Wichtig sei auch, dass die Betroffenen aktiv werden können, um aus ihrer Opfer-Rolle zu kommen. Dafür brauche es eine Interessensvertretung, eine Organisation, wo sie mit ihren Erfahrungen in die Öffentlichkeit hineinwirken, sagt John. "Sie sind Anlaufstelle für die Presse, Sicherheitsbehörde, Politik und Öffentlichkeit. Das ist wichtig, weil sie die eigentlichen Kenner sind."

In Ländern wie Spanien, Frankreich oder Norwegen, gibt es solche Gruppen, der Austausch sei wichtig, meint die Expertin. Der Riss, der sich durch ihr aller Leben zieht, lässt sich aber auch dadurch nicht so einfach kitten.