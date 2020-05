Dutzende Tote bei Dacheinsturz in Riga

Alles ist eingestürzt – die Wände, das Dach, alles“, erzählt ein geschockter Überlebender. „Meine kleine Schwester hat mich gefragt, wo Mama ist, aber ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll“, weint ein kleiner Bub, der inmitten einer Menschenmenge vor dem eingestürzten Supermarkt wartet. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen noch in den Trümmern eingeschlossen sind“, sagt Viktorija Sembele, die Sprecherin der Einsatzkräfte.

Mindestens 51 Menschen sind beim Einsturz eines Supermarktes in der lettischen Hauptstadt Riga ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Wegen der Einsturzgefahr in der Ruine sind die Bergungsarbeiten extrem schwierig. Auch Feuerwehrleute sind unter den Toten: Als die ersten Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, stürzten weitere Gebäudeteile ein und begruben die Helfer. Drei Feuerwehrmänner starben, zehn wurden verletzt. „Ich bin stolz auf meinen Papa“, schrieb die Tochter eines getöteten Helfers auf Twitter. „Er ist gestorben, während er anderen geholfen hat, ohne an sich selbst zu denken.“

Soldaten suchten in den Trümmern mit Spürhunden nach Vermissten. Rettungskräfte räumten mit Spezialkränen schwere Betonteile und geborstene Stahlträger zur Seite. Zahlreiche Menschen legten bei der Absperrung vor der Unglücksstelle Blumen nieder und stellten Kerzen auf.