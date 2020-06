Goldbarren für U-Bahn-Passagiere

Um die U-Bahn populärer zu machen, finden in den Stationen zudem eine Woche lang diverse Aktivitäten statt: Den Gewinnern eines zweiminütigen Radrennens etwa winken elektronische Fahrscheine. Auch bei Basketballmatches können Preise gewonnen werden; der US-Basketballstar Kareem Abdul-Jabbar wird bei den Turnieren am Samstag dabei sein. Zudem wird es Unterhaltungsprogramme für Kinder und eine Buchmesse geben. Und wer an einem der eigens eingerichteten Gesundheits-Checkpoints Blut spendet, bekommt eine Markensonnenbrille.

Anlass für die Aktion ist der Tag des Nahverkehrs, den die RTA bereits zum fünften Mal ausruft, um die Bürger für den öffentlichen Nahverkehr zu sensibilisieren.