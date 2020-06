Die privaten Folterknechte der CIA

Ausgerechnet Nordkorea und China rufen die USA nach dem Senatsbericht zur CIA-Folter zum Umdenken auf. Da ist die französische Rechtsextreme Marine Le Pen schon ehrlicher: Sie hält Folter in manchen Fällen für "nützlich". Auch aus Teheran gab es einen vielsagenden Kommentar. Auf einem Twitteraccount, der dem obersten Führer des Irans, Ajatollah Ali Khamenei, nahesteht, hieß es am Mittwoch, der Folter-Bericht zeige, dass die US-Regierung "Tyrannei gegen die Menschlichkeit" symbolisiere. Auch die Terroristen des Islamischen Staates meldeten sich. Ein Dschihadist aus den Niederlanden twitterte: "Sie nennen uns barbarisch? Sie nennen uns mittelalterlich? Sie nennen uns Monster? Gib Dir einen Klaps ins Gesicht, lies in den CIA-Folterbericht rein und wach auf."

Die USA haben nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 gefoltert, und viele Länder, waren Mitwisser oder sogar Helfer, doch anders als in den autoritär regierten Ländern werden solche Fälle untersucht, aufgeklärt und öffentlich diskutiert. Dianne Feinstein, die große alte Dame der Demokraten, hat die Untersuchung gegen heftigste Widerstände durchgesetzt, ihr Team musste sich durch eine "Dokumentenmüllhalde", also durch Millionen ungeordneter Seiten durcharbeiten. Die Arbeit war angelegt auf ein Jahr, dauerte vier Jahre und verschlang 40 Millionen Dollar. Das ist der Preis der Demokratie – für den die Verantwortlichen, wenn es nach der UNO geht, vor Gericht gestellt werden sollten. Die Namen der damaligen höchsten Verantwortlichen: Pentagon-Chef Donald Rumsfeld, Justizminister John Ashcroft oder CIA-Direktor George Tenet.