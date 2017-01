"Die beste Zeit meines Studiums"

Eine Erfolgsgeschichte – so nennt die EU ihr Studenten-Austauschprogramm Erasmus. Als Erfolgsgeschichte betrachten es auch die meisten der neun Millionen Europäer, die in den vergangenen 30 Jahren drei Monate bis ein Jahr in einem anderen EU-Land verbracht haben.

Was blieb von der Zeit im Ausland am stärksten in Erinnerung? Bei den meisten Erasmus-Teilnehmern eindeutig die dabei entstandenen Freundschaften zu Menschen aus ganz Europa. Elf Jahre ist es etwa mittlerweile her, dass die 33-jährige Wiener Lehrerin Christina Haller drei Monate an der Universität Stavanger in Norwegen studierte. Seither besuchten sie vier Mal Freundinnen von damals in Wien – aus Tschechien, Belgien und Irland.

"Urlaub mit Uni"

In guter Erinnerung blieben Christina auch die Ausflüge in Norwegen: "Wir haben versucht, mit wenig Mitteln so viel vom Land zu sehen wie möglich", sagt sie dem KURIER. Viel unterwegs war auch Sophie Geiblinger. Die 25-jährige Lektorin studierte im Sommersemester 2014 an der Universität der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, nachdem sie sich während eines Besuches bei einem Freund in die malerische Stadt verliebt hatte. Als "Urlaub mit Uni zwischendurch" beschreibt Sophie heute ihre Zeit in Ljubljana. "Meine Freunde und ich haben uns Autos ausgeborgt, waren viel wandern", erzählt die junge Frau. Auch für sie stehen im Rückblick die Freundschaften im Mittelpunkt. "Ich kenne jetzt Leute in ganz Europa."

"Ein Jahr im Ausland zu leben, ist eine Bereicherung", befindet der 33-jährige Architekt Björn Haunschmid. Er verbrachte ab 2008 ein Jahr mit seiner Freundin in der spanischen Hauptstadt Madrid. "Man lernt das Leben in einem anderen Land kennen und sieht, wie gut es in Österreich funktioniert – aber auch, was nicht funktioniert."

Und was hat Erasmus für die persönliche Entwicklung bedeutet? "Die Zeit im Ausland hat mich selbstständiger, selbstbewusster und offener gemacht. Man ist auf sich alleine gestellt", sagt die 29-jährige Sandra Lumetsberger aus Wien. Die heutige KURIER-Redakteurin lernte 2010 ein halbes Jahr in Karlstad das schwedische Hochschulsystem kennen und nutzte die Zeit wie Christina und Sophie für viele Ausflüge: "Die beste Zeit meines Studiums."

Fachliche Bereicherung

Auch fachlich habe der Aufenthalt viel gebracht – das trifft auch auf Lehrerin Christina zu: "Die Zeit in Norwegen hat mein Englisch massiv verbessert, vor allem das Alltagsenglisch." Und davon profitieren heute auch ihre Schülerinnen und Schüler.

