Toter bei Streit in Asylheim

In einer Unterkunft für Asylbewerber in Haßloch in Rheinland-Pfalz ist ein 22-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Wie der Spiegel online berichtet, war das Opfer laut Poizei gegen Mitternacht mit einem vier Jahre älteren Landsmann in Streit geraten und im Anschluss verstorben.

Die Todesursache sei allerdings noch nicht bekannt. Auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung gäbe es noch keine Informationen. Der Leichnam soll nun obduziert werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.