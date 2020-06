Heftige Debatte um Masern-Impfpflicht

„Das Telefon klingelt fast rund um die Uhr“, sagt Dr. Anita Chandra-Puri. Seit Tagen rufen Eltern bei der Kinderärztin in Chicago an und wollen „alles über Masern wissen“: Ob sie ihre Kinder schnell impfen lassen könnten, welche Nebenwirkungen es gäbe. In den USA gehen die Masern um. Allein für Jänner meldete die US-Seuchenschutzbehörde CDC 102 Erkrankungen in 14 Bundesstaaten. Dabei hatten die Vereinigten Staaten die Infektionskrankheit im Jahr 2000 für ausgelöscht erklärt.Im Vorjahr kehrte sie zurück.

„Es gibt allen Grund, sich impfen zu lassen – es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Masern sind vermeidbar“, appellierte Präsident Barack Obama an seine Landsleute. Dafür wurde er von Republikanern scharf kritisiert. Laut CDC entfallen 79 Prozent der Ansteckungen auf Amerikaner, die ganz bewusst auf einen Impfschutz verzichtet haben. Impfpflicht gibt es in den USA keine, in vielen öffentlichen Schulen allerdings dürfen Kinder ohne Impf-Nachweis den Unterricht nicht besuchen. 20 Bundesstaaten jedoch erlauben eine Ausnahme. Wie etwa Kalifornien, wo viele der „Anti-Vaxxers“ leben: Sie wollen ihre Kinder nicht mit Chemie vollpumpen. Viele halten zudem an einem Aberglauben fest, dass die Impfung Autismus auslösen könne, was nachweislich nicht stimmt.