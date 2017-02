Alle zwei Jahre gibt das Magazin 1. Platz: "Azzam", 180 MeterAlle zwei Jahre gibt das Magazin Boote Exklusiv ein Ranking der weltweit größten Motoryachten heraus. Diesmal hat sich mit Azzam eine neue Superyacht direkt an die Spitze des Rankings katapultiert.

Die Bauzeit der weltgrößten Motoryacht dauerte rund drei Jahre plus ein Jahr Engineering, berichtet der Spiegel

Die Azzam ist vor allem in warmen und flachen Gewässern unterwegs, die vor der arabischen Halbinsel liegen dürften.

Dort soll die Superyacht auch eine eigene "Garage" haben.

Auftraggeber war angeblich Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Emir von Abu Dhabi und Vorsitzender des Obersten Mineralölrates.

2. Platz: "Eclipse",163 Meter

Mit einem zweiten Platz im Ranking muss sich heuer die 163 Meter lange Eclipse ...

... von Roman Abramowitsch zufriedengeben.

Der in Hamburg bei Blohm + Voss gebaute Siebendecker ...

... verfügt an Bord über ein Interieur mit 6.000 Quadratmetern Fläche.

Eine 80 Mann starke Crew kümmert sich an Bord der Eclipse um das Wohl des russischen Oligarchen und seiner Gäste.

3. Platz: "Dubai", 162 Meter

Platz drei geht an die Dubai (Blohm + Voss) mit 162 Metern Länge.

An Bord der Dubai gibt es einen Squash-Court, ein Kino und eine Disco. Die Bunker fassen unglaubliche 1,2 Millionen Liter Diesel.

Die Dubai gehört Muhammad bin Raschid Al Maktum - Herrscher des Emirats Dubai und Premierminister, Verteidigungsminister sowie Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate.

4. Platz: Al Said, 155 Meter

Die Al Said misst rund 155 Meter Länge und liegt damit auf dem vierten Rang der weltweit längsten Yachten.

Das vor sechs Jahren ausgelieferte 23 Meter breite Mega-Format der Bremer Lürssen-Werft bietet auf sechs Decks Platz für eine bis zu 150 Köpfe starke Mannschaft, die sich um 65 Gäste kümmern soll.

Die Al Said ist in Besitz des Sultans von Oman, Qaboos bin Said.

5. Platz: "Topaz", 147 Meter

Die 21,5 Meter breite Lürssen-Yacht Topaz belegt Rang fünf im Ranking der größten Yachten der Welt.