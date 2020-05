Die Kohls in der Stiefmutter-Falle

ARCHIV - Der Sohn des Alt-Bundeskanzlers Helmuth Kohl, Peter Kohl, fotografiert am 25. Februar 2002 in Berlin. Der Streit zwischen Altkanzler Helmut Kohl und der nach seiner verstorbenen Frau benannten "ZNS Hannelore Kohl Stiftung" ist beigelegt. Die Soehne der Stiftungsgruenderin, Peter und Walter Kohl, seien am Montag 13. Juli 2009 in das Kuratorium der Stiftung gewaehlt worden, teilte die Stiftung in Bonn mit. "Die gemeinsam mit Altkanzler Dr. Kohl nach seinem Ausscheiden gefundene Loesung demonstriert die Zukunftsfestigkeit unserer Stiftung. Sie ist Ausdruck des nachhaltigen Engagements der Familie Kohl zugunsten schaedelhirnverletzter Menschen", sagte die Praesidentin der Stiftung Ute-Henriette Ohoven in Bonn. (AP photo/Fritzs Reiss,Archiv) -- FILE - In this Feb. 25 2002 file picture Former German Chancellor Helmut Kohl' s son Peter during a news conference where he speaks to newsmen about his book on his late mother Hannelore Kohl in Berlin. (AP Photo/Fritz Reiss)

