Deutsche Polizei entdeckte 23 Migranten in Güterzug

Der Zug war den Angaben zufolge vom italienischen Verona über München nach Köln unterwegs. In dem Auflieger befanden sich demnach 20 Männer und drei Frauen. "Die teilweise unterkühlten Personen wurden zunächst in den Containern der Bundespolizei am Bahnhofsvorplatz versorgt und anschließend in die Dienststelle verbracht", hieß es. Zuletzt waren in Bayern immer wieder Migranten auf Güterzügen entdeckt worden.