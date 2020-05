Der durchleuchtete Bürger

Den Fußballfan in Hollabrunn interessiert es ohnehin kaum, dass seine Transaktion jetzt dank des Swift-Abkommens auch von US-Behörden verfolgt werden kann. Wenn er aber nach Mallorca oder nach Thailand auf Urlaub fliegen will, sitzt er in der Terrorfalle: Erst muss er einen neuen Reisepass mit biometrischen Daten lösen.



Wegen der strengeren Sicherheitskontrollen muss er viel früher am Flughafen sein. Und dort kann es zu ärgerlichen Szenen kommen. So musste ein 88-Jähriger am Flughafen Salzburg seine Unterschenkelprothese ablegen. Es könnte ja eine Bombe drinnen sein. Auch eine 63-Jährige mit Prothesen am Knie und an der Wirbelsäule wurde intensivst untersucht, obwohl sie zwei Implantatausweise dabei hatte.