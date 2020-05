Demo gegen Bürgermeister eskaliert

Der Protest auf dem zentralen Trg Svobode (Freiheitsplatz) hatte am späten Montagnachmittag friedlich begonnen - mit dem Ziel, den Mariborer Bürgermeister zumRücktritt zu bewegen. Ihm wird in 12 verschiedenen FällenKorruption vorgeworfen, die Untersuchungen laufen. Die Demonstranten skandierten: "Du bist fertig!" und "Maribor gehört uns". Sie verbrannten Fotos des Bürgermeisters und Puppen, die ihn repräsentieren sollten. Symbolisch wurden auch Radarkästen aus Karton in den Brand gesetzt.

Die Situation eskalierte, als sich die Menschenmenge gegen 18.00 Uhr zum nahegelegenen Magistrat bewegte. Vor dem durch die Polizei abgeriegelten Gemeindegebäude bewarfen einzelne Demonstranten die Polizeibeamten mit Fackeln, Steinen, Pflastersteinen, Stöcken und sogar mit Verkehrsschildern.

Nachdem sich die Menschenmenge trotzt Aufforderung der Polizei nicht zurückzog, gingen die Beamten massiv gegen die Demonstranten vor. Dabei wurden Tränengas, Schlagstöcke und auch Reiterstaffeln eingesetzt. Die Auseinandersetzungen zwischen den Polizisten und Demonstranten-Gruppen, die sich auf der Straßen der Marburger Innenstadt verstreuten, gingen noch einige Stunden weiter. Gegen 21.30 Uhr hatte sich die Lage laut Medienberichten beruhigt.