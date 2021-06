Messen, Musik, Nachrichten

Die Nachricht kam wie ein „Blitz aus heiterem Himmel“, als Papst Benedikt XVI. heute vor einem Jahr – am 11. Februar 2013 um Punkt 11.46 Uhr – völlig überraschend seinen Rücktritt bekannt gab. Laut seinem Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, habe Benedikt seine Rücktrittsentscheidung bisher keinen Moment bereut. Er sei „in Frieden mit sich und Gott“.

Der 86-jährige Ex-Papst lebt zurückgezogen in dem ehemaligen Kloster „Mater Ecclesiae“ in den Vatikanischen Gärten. Ganz in der Nähe wohnt auch sein Nachfolger Papst Franziskus (seit 13. März 2013 im Amt). Der Argentinier ist mit dem „weisen Großvater im Hause“ in regelmäßigem Kontakt.

Von seinem angeschlagenen Gesundheitszustand hat sich der „Heilige Vater“, wie Gänswein Benedikt weiter hin anspricht, gut erholt.

Er zelebriert täglich im kleinen Kreis die Morgenmesse. Am Vormittag widmet sich der ehemalige Theologieprofessor der Lektüre und beantwortet unzählige Briefe. Nach Mittagessen und Siesta macht er mit seinem Privatsekretär Spaziergänge durch die Vatikanischen Gärten, betet den Rosenkranz und streichelt seine Lieblingskatzen. Am Nachmittag zieht er sich in die Bibliothek zurück. Am Abend gibt es eine leichte Jause mit biologischem Obst und Gemüse aus dem Konvent-Garten. Manchmal sind danach noch Klavierklänge (Favoriten: Mozart, Beethoven und Bach) zu hören. „Er setzt sich auch noch oft selbst ans Klavier und spielt seine Lieblingskomponisten“, erzählt Gänswein, der sich als „Mittelsmann“ zwischen den beiden Päpsten sieht.

Keinesfalls versäumt Benedikt die Abendnachrichten im Fernsehen, um das Weltgeschehen zu verfolgen. Gewöhnlich gehen gegen 22 Uhr die Lichter in seiner Wohnung aus.