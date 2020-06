Ex-Kapitän verteidigt "Verneigung" vor Giglio

Costa-Concordia-Kapitän Francesco Schettino hat am Dienstag erstmals ausführlich seine Sicht der Unglücksnacht am 13. Januar 2012 geschildert. Auch am Mittwoch wird Schettino im Gerichtssaal der toskanischen Stadt Grosseto erwartet. Er muss sich wegen fahrlässiger Tötung und Verursachung von Umweltschäden verantworten. Außerdem wird Schettino zur Last gelegt, das Schiff viel zu früh verlassen zu haben.

In seiner ersten Aussage vor Gericht stand er Staatsanwälten und dem Gerichtspräsidenten stundenlang Rede und Antwort. "Ich habe immer gesagt, dass ein Fehler passiert ist. Aber man hat mich in die Irre geführt, denn die Offiziere waren beauftragt, die Radargeräte zu kontrollieren. Da niemand etwas gesagt hatte, dachte ich, alles sei in Ordnung", erklärte der Ex-Kapitän.