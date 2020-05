Costa Concordia: Kapitän belastet Reederei

Die „ Costa Concordia“ wurde mittlerweile zur Touristenattraktion. Tausende Menschen kommen auf die Insel Giglio, um das Wrack zu fotografieren und die Retter zu beobachten. Bisher wurden 13 Todesopfer geborgen: Am Sonntag fanden die Taucher eine Frauenleiche im Heck, die eine Schwimmweste trug. Rund 24 Menschen werden noch vermisst.

Der Zivilschutz warnte vor einer Verschmutzung des Meeres vor Giglio. Das ökologisch fragile Taucherparadies ist nicht nur durch Treibstoff gefährdet, an Bord befinden sich auch jede Menge Abfälle und chemische Produkte. Diese seien zum Teil bereits ins Wasser gelangt, erklärte Franco Gabrielli, der Chef der Behörde. Gabrielli kam gestern, Sonntag, auf Giglio an, um die Bergungs- und Aufräumarbeiten zu koordinieren. Das Abpumpen des Öls könne jedoch erst in Angriff genommen werden, wenn die Suche nach Vermissten nicht mehr im Gange sei, hieß es.