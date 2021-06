Costa Concordia: Hochspannung vor dem Abpumpen

Auch die Staatsanwälte in Grosseto schießen sich jetzt auf die Reederei ein. Wie konnte Francesco Schettino überhaupt zum Kapitän befördert werden? Der Bootsflüchtling hat einem T-Shirt mit der Aufschrift „Vada a bordo, cazzo“ („Geh zurück aufs Schiff, du Sack“) weltweite Nachfrage beschert. Im Internet wird das Leiberl um 12,90 € verkauft. So brüllte Hafenkapitän Gregorio De Falco Schettino an, als der bereits im Rettungsboot saß, in das er ja nur zufällig gefallen sein will. Dass das eine Lüge war, ist inzwischen aktenkundig. Die Polizei hat ein Telefongespräch des Käpitäns mit einem Bekannten aufgezeichnet. Zitat: „Als ich begriffen habe, dass sich das Schiff neigte, habe ich mich gepackt und bin abgestiegen.“