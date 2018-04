Betroffene und Opfer freuen sich über Cosby-Urteil

Mit Genugtuung haben Betroffene und Opfervertreter auf den Schuldspruch gegen den ehemaligen US-Fernsehstar Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs reagiert. Als "Warnung an Sexräubern überall" wertete die Frauenrechtsorganisation National Organization for Women (NOW) den Jury-Spruch vom Donnerstag.

Die Jury des Geschworenengerichts in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania sah die Schuld des 80-Jährigen in allen Punkten der Anklage als erwiesen an. Cosby könnte nun den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.